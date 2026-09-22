¿Acuerdo o "aniquilar" a Irán? Trump plantea dos caminos ante la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una fuerte advertencia contra Irán durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), al plantear dos posibles escenarios: alcanzar un acuerdo con Teherán o intensificar las acciones contra la República Islámica.
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Trump plantea acuerdo o escalada contra Irán
El mandatario estadounidense se preguntó si se alcanzará un acuerdo que permita a Irán reconstruirse y convertirse, según sus palabras, en un país mejor, o si optará por “aniquilar” a la República Islámica.
Trump también manifestó su confianza en que las autoridades iraníes finalmente optarán por negociar.
Las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos están programadas para el próximo 3 de noviembre.
Trump dice que elecciones no influyen en decisión sobre Irán
El presidente estadounidense sostuvo, además, que la proximidad de las elecciones no condiciona las decisiones de su administración respecto a Irán.
Trump afirmó que los comicios “ni siquiera” entran en sus consideraciones a la hora de determinar los próximos pasos frente a Teherán.
Las declaraciones se produjeron durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzó este martes 22 de septiembre en Nueva York.
El debate reúne a jefes de Estado y de Gobierno para exponer las posiciones de sus países frente a los principales desafíos internacionales.