¿Acuerdo o "aniquilar" a Irán? Trump plantea dos caminos ante la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó este martes una fuerte advertencia contra Irán durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), al plantear dos posibles escenarios: alcanzar un acuerdo con Teherán o intensificar las acciones contra la República Islámica.

Durante su discurso, Trump aseguró que tiene que tomar una “gran decisión” respecto al futuro de la relación con Irán y la guerra.

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Trump plantea acuerdo o escalada contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preguntó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, si "aniquilar" a Irán, pero opinó que llegará a un acuerdo para poner fin a la guerra tras las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre. pic.twitter.com/KGps1hNj4h — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2026

El mandatario estadounidense se preguntó si se alcanzará un acuerdo que permita a Irán reconstruirse y convertirse, según sus palabras, en un país mejor, o si optará por “aniquilar” a la República Islámica.

Trump también manifestó su confianza en que las autoridades iraníes finalmente optarán por negociar.

“Creo que lograremos un acuerdo justo después de las elecciones”, expresó el mandatario estadounidense durante su intervención. “Creo que lograremos un acuerdo justo después de las elecciones”, expresó el mandatario estadounidense durante su intervención.

Las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos están programadas para el próximo 3 de noviembre.

Trump dice que elecciones no influyen en decisión sobre Irán

El presidente estadounidense sostuvo, además, que la proximidad de las elecciones no condiciona las decisiones de su administración respecto a Irán.

Trump afirmó que los comicios “ni siquiera” entran en sus consideraciones a la hora de determinar los próximos pasos frente a Teherán.

Las declaraciones se produjeron durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzó este martes 22 de septiembre en Nueva York.

El debate reúne a jefes de Estado y de Gobierno para exponer las posiciones de sus países frente a los principales desafíos internacionales.