Ministerio Público crea fiscalías para personas desaparecidas y casos de alta complejidad

El Ministerio Público de Panamá creó dos nuevas fiscalías superiores especializadas para atender casos de personas desaparecidas y procesos considerados de alta complejidad, según resoluciones publicadas este miércoles en la Gaceta Oficial.

Se trata de la Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad, que tendrán competencias específicas para desarrollar investigaciones dentro de sus respectivas áreas.

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Ministerio Público: ¿Qué casos investigará la Fiscalía de Personas Desaparecidas?

La Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas tendrá su sede en la ciudad de Panamá y competencia en todo el territorio nacional.

Su función será desarrollar investigaciones especializadas relacionadas con la desaparición de personas cuando, al momento de iniciar las actuaciones correspondientes, no existan elementos de convicción o indicios sobre su paradero.

Sin embargo, esta nueva fiscalía no tendrá competencia sobre los casos relacionados con secuestro.

Las investigaciones por ese delito continuarán bajo responsabilidad de las Fiscalías Especializadas contra la Delincuencia Organizada.

¿Qué investigará la Fiscalía de Casos de Alta Complejidad?

La segunda dependencia creada es la Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad, que tendrá competencia específica para investigar delitos considerados de alto impacto.

El Ministerio Público de Panamá creó dos nuevas fiscalías.



Las resoluciones que crean la Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad fueron publicadas este miércoles en Gaceta Oficial.



La Fiscalía Superior de… pic.twitter.com/L2BFv9Olws — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

Entre los procesos que podrá atender se encuentran los relacionados con:

Trata de personas.

Terrorismo.

Tráfico ilícito de migrantes.

Delitos financieros.

Extorsión.

Blanqueo de capitales.

También tendrá competencia sobre otras conductas delictivas establecidas en la Resolución N.° 10 de marzo de 2025.

Delitos que afecten bienes e intereses del Estado

La Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad también podrá conocer investigaciones por delitos contra la administración pública, la fe pública, el patrimonio y el orden económico cuando estos afecten bienes o intereses del Estado.

La creación de ambas fiscalías quedó formalizada mediante las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial.