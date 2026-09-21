Abuela del menor fallecido en Pedasí es la primera aprehendida del caso

Aprehensión tras la muerte de un menor en Pedasí.

El domingo 20 de septiembre de 2026, se registró la primera aprehensión tras la muerte de un menor de 10 años en Pedasí, provincia de Los Santos. Se trata de la abuela materna del infante, quien enfrentó una audiencia de garantías en el Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Las Tablas.

Durante la audiencia, se decretó su aprehensión provisional y se le formularon cargos por maltrato al menor.

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La abogada Suki Yard en representación de la familia paterna expresó ''se trata de una audiencia bastante complicada debido al escenario lamentable que han atravesado estos menores''.

Tras la muerte del pequeño, se realizaron caminatas y una vigilia en el distrito en exigencia de una investigación profunda y justicia.

La abuela materna de un menor de 10 años que falleció en Pedasí fue llevada a audiencia, donde se le imputaron cargos por el delito de maltrato al menor, y decretó la medida cautelar de detención provisional. pic.twitter.com/WTMqw94ihC — Telemetro Reporta (@TReporta) September 20, 2026

Ahora, tras esta primera aprehensión y la formulación de cargos por maltrato al menor, las autoridades deben continuar con el proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido.