Guyana pone la mirada en el Tratado de Neutralidad del Canal: esto habló Irfaan Ali con Mulino

El presidente de Guyana , Mohamed Irfaan Ali, mostró interés en evaluar la adhesión de su país al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, luego de una invitación realizada por el presidente panameño, José Raúl Mulino, durante una reunión bilateral en Nueva York.

El encuentro se desarrolló como parte de la agenda internacional de Mulino y también abordó oportunidades de cooperación entre Panamá y Guyana en áreas como comercio, energía, industria, aviación, finanzas y el sector marítimo.

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Mulino invita a Guyana a adherirse al Tratado de Neutralidad

Durante la reunión, Mulino invitó a Guyana a firmar el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

El mandatario panameño planteó la adhesión como un mecanismo para respaldar el régimen de neutralidad permanente de la ruta interoceánica y su servicio al comercio marítimo internacional.

Ante la propuesta, Irfaan Ali manifestó interés y se comprometió a revisar el tema. Por el momento, la información divulgada sobre el encuentro no indica que Guyana haya formalizado su adhesión al tratado.

Panamá y Guyana buscan alianzas en energía y sector marítimo

Los mandatarios también acordaron explorar alianzas en los sectores marítimo y energético, tomando en consideración la plataforma logística panameña, sus puertos y el Canal.

Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de generar oportunidades en la industria de la aviación mediante la conectividad aérea de Panamá con diferentes destinos del continente.

Las conversaciones incluyeron además posibilidades de cooperación en comercio, industria y el sector financiero.

Irfaan Ali invita a Mulino a foro energético

El presidente guyanés invitó a Mulino a participar como orador de honor en un foro sobre energía que se realizará en febrero.

Guyana ha desarrollado en los últimos años un sector energético vinculado principalmente a su producción petrolera, mientras que Panamá busca ampliar las actividades logísticas y energéticas asociadas a su posición geográfica.

La reunión bilateral se realizó en Nueva York, donde Mulino participa en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.