Panamá fortalece cooperación con Ghana, Trinidad y Tobago y Ucrania.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá , Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo reuniones con sus homólogos de Ghana, Trinidad y Tobago y Ucrania, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde abordaron temas de interés común y oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral.

Panamá y Ghana suscriben memorando de entendimiento

Durante el encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, analizaron la posibilidad de fortalecer el diálogo político y los vínculos de cooperación entre los dos países.

Entre los temas abordados estuvo la relevancia del Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá y la eventual adhesión de Ghana a este instrumento. También destacaron el papel estratégico de Panamá como centro de conectividad marítima, logística y comercial.

Como resultado de la reunión, los cancilleres suscribieron un memorando de entendimiento que establece un marco para fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en distintas áreas de interés mutuo.

Ablakwa destacó que el memorando permitirá profundizar la cooperación, particularmente en asuntos marítimos, producción de cacao, fortalecimiento del comercio y asistencia técnica en el sector extractivo.

El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez sostuvo reuniones bilaterales en la ONU. Cortesía

Panamá firma acuerdo de servicios aéreos con Trinidad y Tobago

Martínez-Acha Vásquez también sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, con quien firmó un acuerdo de servicios aéreos.

El acuerdo establece un marco para los servicios aéreos entre Panamá y Trinidad y Tobago, con el objetivo de fortalecer la conectividad y generar oportunidades para estrechar los vínculos económicos y entre ambas poblaciones.

El documento también busca aprovechar el papel de Panamá como centro de conexión aérea entre el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica.

Seguridad marítima y libertad de navegación con Ucrania

En otro encuentro, el canciller panameño se reunió con su homólogo de Ucrania, Andriy Sybiha, con quien dialogó sobre seguridad marítima y libertad de navegación en el mar Negro, cuya actividad está relacionada con las rutas marítimas internacionales y la conectividad con el Canal de Panamá.

Ambas partes también abordaron el retorno de los niños ucranianos deportados por Rusia y la necesidad de que Rusia rinda cuentas por el crimen de agresión.

Los encuentros con Ghana, Trinidad y Tobago y Ucrania forman parte de la agenda de Panamá durante la Asamblea General de la ONU, orientada a fortalecer los vínculos de cooperación y ampliar las relaciones del país en materia marítima, logística, comercial y aérea.