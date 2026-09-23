Panamá aborda oportunidades de inversión y cooperación con Corea y Jordania en la ONU

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Corea del Sur y Jordania, en las que se abordaron temas de tecnología, inversión, infraestructura y desarrollo logístico.

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Durante el encuentro con el canciller surcoreano, ambos funcionarios abordaron oportunidades para profundizar la relación bilateral y ampliar la cooperación en áreas como tecnología, inversión, infraestructura, educación, formación de talento, innovación y cooperación marítima.

Martínez-Acha Vásquez destacó el interés de Panamá en ampliar la transferencia de tecnología y conocimiento desde Corea, así como la presencia de empresas multinacionales coreanas en el país.

Presentan oportunidades de inversión en Panamá

El canciller panameño presentó oportunidades de inversión relacionadas con proyectos de desarrollo de la Autoridad del Canal de Panamá, entre ellos el proyecto de Río Indio, el desarrollo de nuevos puertos y un gasoducto que conectaría ambas costas.

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de establecer una cooperación entre Panamá y el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST).

Por su parte, Cho Hyun compartió la experiencia de Corea en programas de formación desarrollados con países del Sudeste Asiático que forman parte de la ASEAN, los cuales podrían servir como referencia para futuras iniciativas de cooperación con Panamá.

Panamá y Jordania suscriben memorando sobre visas

En su reunión con el viceprimer ministro y canciller de Jordania, Ayman Safadi, Martínez-Acha Vásquez abordó temas relacionados con la situación regional en Medio Oriente y extendió la invitación a Jordania para adherirse al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá.

Los funcionarios también intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Gaza y Cisjordania, así como los desafíos para la paz y la estabilidad en Medio Oriente.

Al concluir el encuentro, Panamá y Jordania suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre la exención de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y consulares, con el objetivo de facilitar la movilidad de funcionarios y fortalecer los vínculos institucionales entre ambos países.

Las reuniones forman parte de la agenda bilateral de Panamá durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el país busca ampliar espacios de cooperación, inversión, transferencia tecnológica y fortalecimiento de sus relaciones internacionales