MOP suspende desalojo de comerciantes en Río Abajo por ampliación de Vía España

Autoridades del Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informaron este miércoles 18 de marzo a los comerciantes de Río Abajo la suspensión del desalojo previsto para finales de marzo debido al proyecto de ampliación.

También te puede interesar: Río Abajo: la vereda afroantillana en riesgo por ampliación de la Vía España

Acuerdos y diseño del proyecto del MOP

Edgar Peregrina, director de Proyectos Especiales del MOP, detalló que el proyecto se encuentra en etapa de diseño y socialización. La institución ha visitado más de 400 comercios para explicar los planos, que incluyen aceras de tres metros y 1.6 hectáreas de áreas verdes.

Una de las noticias más celebradas fue la confirmación de que la Vereda Afroantillana se mantendrá entre calle 12 y calle 14, integrándose al nuevo entorno urbano que busca conectar peatonalmente desde Chanis hasta el Casco Antiguo bajo la supervisión del MOP.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034335158896128404?s=20&partner=&hide_thread=false Los comerciantes del corregimiento de Río Abajo fueron informados este miércoles que se suspende el desalojo anunciado para el 30 de marzo, por el proyecto de ampliación de la Vía España, además de que la Vereda Afroantillana permanecerá en el mismo sitio.



Edgar Peregrina,… pic.twitter.com/BXuZUql6BS — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Tranquilidad en el sector comercial

Comerciantes icónicos de la zona expresaron su alivio tras recibir las notas oficiales del MOP. Figuras como Franklyn Robinson destacaron que, aunque algunos locales deberán desplazarse ligeramente hacia atrás para permitir la expansión vial, el acompañamiento del Estado facilita la organización de sus negocios.

El MOP reiteró que las paradas de autobuses estarán en el centro de la vía y que el objetivo es lograr una integración de movilidad moderna sin afectar el sustento económico de quienes han operado por años en la Vía España.