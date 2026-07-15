Migración niega la entrada a ciudadano mexicano por presuntos vínculos con el CJNG

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que inadmitió a un ciudadano mexicano de 51 años al intentar ingresar al país, tras verificar información que lo vincularía presuntamente con una organización criminal.
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Migración: Ya había sido inadmitido en Ecuador
Migración detalló que el ciudadano había sido rechazado previamente por las autoridades ecuatorianas, que le negaron el ingreso y lo retornaron a su país de procedencia, en este caso Colombia.
Al arribar a Panamá, las autoridades migratorias realizaron las verificaciones correspondientes y, tras confirmar los antecedentes reportados por los organismos competentes, aplicaron nuevamente la medida de inadmisión.
Medida se aplicó conforme a la normativa migratoria
De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, la decisión se adoptó con base en la legislación migratoria vigente, luego de confirmar la información sobre la presunta vinculación del ciudadano con una organización criminal.
La entidad no ofreció mayores detalles sobre la investigación ni informó si el extranjero mantenía procesos judiciales pendientes.