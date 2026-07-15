Panamá Nacionales -  15 de julio de 2026 - 14:21

Migración niega la entrada a ciudadano mexicano por presuntos vínculos con el CJNG

El Migración informó que inadmitió a un ciudadano mexicano de 51 años tras confirmar información sobre sus presuntos vínculos con una organización criminal.

Migración niega la entrada a ciudadano mexicano

Migración niega la entrada a ciudadano mexicano

@migracionpanama

Según la entidad, el extranjero llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen en un vuelo procedente de Guayaquil, Ecuador.

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Migración: Ya había sido inadmitido en Ecuador

Migración detalló que el ciudadano había sido rechazado previamente por las autoridades ecuatorianas, que le negaron el ingreso y lo retornaron a su país de procedencia, en este caso Colombia.

Al arribar a Panamá, las autoridades migratorias realizaron las verificaciones correspondientes y, tras confirmar los antecedentes reportados por los organismos competentes, aplicaron nuevamente la medida de inadmisión.

Medida se aplicó conforme a la normativa migratoria

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, la decisión se adoptó con base en la legislación migratoria vigente, luego de confirmar la información sobre la presunta vinculación del ciudadano con una organización criminal.

La entidad no ofreció mayores detalles sobre la investigación ni informó si el extranjero mantenía procesos judiciales pendientes.

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