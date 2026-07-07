Venezuela Internacionales - 7 de julio de 2026 - 13:20
Ciudadanos en Caraballeda buscan a sus familiares entre escombros tras terremotos en Venezuela
En la ciudad de Caraballeda los ciudadanos continúan buscando a sus familiares entre los escombros de los edificios tras los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio. Nuestro corresponsal Luis Carlos Parada conversó con algunos habitantes que señalaron que no han recibido apoyo de las autoridades para poder remover las estructuras demolidas y poder darle sepultura a sus seres queridos.