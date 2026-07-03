Venezuela Internacionales -

Morgues y funerarias se encuentran saturadas en Venezuela ante ingreso de cadáveres

En Venezuela las morgues y funerarias se encuentran saturadas ante el ingreso de cadáveres en medio de las labores de búsqueda desarrolladas tras los fuertes terremotos que hasta el momento dejan más de 2,500 fallecidos.

El periodista Luis Carlos Parada conversó con Davenio Velásquez, de Asoproinfu, quien brindó detalles sobre cómo se han organizado para llevar a cabo una gestión expedita.