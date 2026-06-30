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Aumentan a 1,943 los fallecidos por sismos en Venezuela, rescatistas continúan labores de búsqueda

La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela aumentó a 1,943. Los rescatistas de 30 países se mantienen brindando atención y colaboran en las labores de búsqueda en la región de Playa Grande, en La Guaira. En este punto el periodista Luis Parada reportó el hallazgo de un hombre con vida que lleva seis días atrapado, y especialistas trabajan para liberarlo.