La Lotería Nacional de Panamá realizará este 28 de junio, el sorteo dominical con premios incentivos para quienes sean los afortunados en ganar.
Sorteo dominical Entretenimiento - 28 de junio de 2026 - 15:05
VIDEO | Sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá del 28 de junio del 2026
Mira aquí los resultados completos del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá del 28 de junio del 2026.
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