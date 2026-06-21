Sorteo dominical Entretenimiento -  21 de junio de 2026 - 15:29

EN VIVO | Resultados del Sorteo dominical de la Lotería Nacional del 21 de junio del 2026

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 21 de junio de 2026.

Resultados del Sorteo dominical de la Lotería Nacional

Resultados del Sorteo dominical de la Lotería Nacional

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este de 21 de junio del 2026.

RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL DEL 21 DE JUNIO DE 2026

PRIMER PREMIO: 4762

Letras: ADDC

Serie: 9

Folio: 11

SEGUNDO PREMIO: 6293

TERCER PREMIO: 4764

La última cifra del tercer premio es el: 9

La última cifra del tercero. Se completa este tercer premio

Tercer premio completo: 4764

Casi termina el tercer premio

Viene la decena ganadora de este tercer premio del sorteo dominical del 21 de junio

Número: 6

Se enciende la emoción en las personas en el último premio, pero no menos importante

Avanza el tercer y último premio

La segunda cifra de este tercer premio del sorteo dominical del 21 de junio es: 7

Comienza a jugar el tercer premio

El último premio de este sorteo dominical del 21 de junio, pero no menos importante.

La primera cifra es el: 4

Finaliza el segundo premio

Es momento de conocer el último número del segundo premio:

Número: 3

Segundo premio completo: 6293

Ya casi termina el segundo premio

Es momento de conocer el siguiente número del segundo premio:

Número: 9

Continuamos con el segundo premio

La segunda cifra de este segundo premio de este sorteo de la Lotería Nacional de Panamá:

Número: 2

Empieza el segundo premio y sale la primera cifra

Arranca el segundo premio y el primer número es el: 6

Serie y Folio del sorteo dominical

Avanza el sorteo dominical y es momento de conocer la serie y el folio:

  • Serie: 9
  • Folio: 11

Última cifra de este primer premio

El número 2 - letra C ¿Ganó?

Premio completo: 4762 - Letras: ADDC

Viene bueno el primer premio del sorteo dominical

Número: 6 - Letra: D

Continúa el primer premio del sorteo dominical

El primer premio del sorteo dominical del 21 de junio avanza y sale:

Número: 7 - Letra: D

La primera cifra del primer premio

Sin más demora, ya se tiene el primer número del primer premio de este sorteo:

Número: 4 - Letra: A

Inicia el sorteo dominical del 21 de junio del 2026

Inicia el conteo de balotas para sorteo dominical del 21 de junio del 2026

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 21 de junio del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 8 - 3 - 2 - 6

¿A qué hora inicia el sorteo del 21 de junio de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 21 de junio de 2026.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 21 de junio de 2026

VIDEO | Sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá del 14 de junio del 2026

EN VIVO | Resultados del Sorteo dominical de la Lotería Nacional del 14 de junio del 2026

Recomendadas

Más Noticias