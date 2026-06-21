EN VIVO | Resultados del Sorteo dominical de la Lotería Nacional del 21 de junio del 2026

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este de 21 de junio del 2026.
RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL DEL 21 DE JUNIO DE 2026
PRIMER PREMIO: 4762
Letras: ADDC
Serie: 9
Folio: 11
SEGUNDO PREMIO: 6293
TERCER PREMIO: 4764
La última cifra del tercer premio es el: 9
La última cifra del tercero. Se completa este tercer premio
Tercer premio completo: 4764
Casi termina el tercer premio
Viene la decena ganadora de este tercer premio del sorteo dominical del 21 de junio
Número: 6
Se enciende la emoción en las personas en el último premio, pero no menos importante
Avanza el tercer y último premio
La segunda cifra de este tercer premio del sorteo dominical del 21 de junio es: 7
Comienza a jugar el tercer premio
El último premio de este sorteo dominical del 21 de junio, pero no menos importante.
La primera cifra es el: 4
Finaliza el segundo premio
Es momento de conocer el último número del segundo premio:
Número: 3
Segundo premio completo: 6293
Ya casi termina el segundo premio
Es momento de conocer el siguiente número del segundo premio:
Número: 9
Continuamos con el segundo premio
La segunda cifra de este segundo premio de este sorteo de la Lotería Nacional de Panamá:
Número: 2
Empieza el segundo premio y sale la primera cifra
Arranca el segundo premio y el primer número es el: 6
Serie y Folio del sorteo dominical
Avanza el sorteo dominical y es momento de conocer la serie y el folio:
- Serie: 9
- Folio: 11
Última cifra de este primer premio
El número 2 - letra C ¿Ganó?
Premio completo: 4762 - Letras: ADDC
Viene bueno el primer premio del sorteo dominical
Número: 6 - Letra: D
Continúa el primer premio del sorteo dominical
El primer premio del sorteo dominical del 21 de junio avanza y sale:
Número: 7 - Letra: D
La primera cifra del primer premio
Sin más demora, ya se tiene el primer número del primer premio de este sorteo:
Número: 4 - Letra: A
Inicia el sorteo dominical del 21 de junio del 2026
Inicia el conteo de balotas para sorteo dominical del 21 de junio del 2026
¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 21 de junio del 2026?
Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 8 - 3 - 2 - 6
¿A qué hora inicia el sorteo del 21 de junio de la Lotería Nacional de Panamá?
Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 21 de junio de 2026.