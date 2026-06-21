IFARHU: fechas y horarios para entregar el boletín de becas 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó el calendario oficial para la entrega de documentación obligatoria dirigida a estudiantes con becas vigentes, preseleccionados del Concurso General y beneficiarios del Apoyo Económico para Personas con Discapacidad.

El periodo establecido para la entrega de documentos será del 15 de junio al 15 de julio de 2026 , y el trámite es indispensable para evitar la suspensión o cancelación del beneficio.

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¿Qué documentos deben entregar los estudiantes?

El IFARHU detalló que los beneficiarios deberán presentar:

Copia del boletín del primer trimestre de 2026, debidamente firmado y sellado.

Casos con pagos pendientes del 2025

Los estudiantes que mantengan pagos atrasados correspondientes al año 2025 podrán presentar:

Boletín del tercer trimestre de 2025

Matrícula correspondiente al año 2026

Esto permitirá regularizar su estatus dentro del programa.

¿Dónde realizar el trámite?

Los estudiantes deben completar su documentación en formato físico y acudir a la sede o agencia regional del IFARHU correspondiente a su centro educativo.

Para quienes residen en Pedregal, Ciudad de Panamá, las sedes más cercanas son:

Dirección Provincial de Panamá Centro

Dirección Provincial de Panamá Este (según el área específica del corregimiento)

Horarios de atención del IFARHU

Las oficinas del IFARHU atenderán en horario regular de:

8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La institución reiteró que la entrega de estos documentos es obligatoria, por lo que no cumplir con el requisito dentro del plazo establecido podría afectar la continuidad del beneficio de beca.

El IFARHU recomienda a los estudiantes realizar el trámite con anticipación para evitar retrasos o inconvenientes en la entrega de pagos.