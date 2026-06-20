MOP anuncia cierres parciales en la Vía Israel por trabajos de rehabilitación vial

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los usuarios y residentes del corregimiento de San Francisco que se realizarán trabajos de mejoramiento vial en la Vía Israel. Estas labores forman parte del proyecto de "Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá, Renglón 2", por lo que será necesario efectuar cierres parciales controlados en la zona.