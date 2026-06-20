Panamá Nacionales -  20 de junio de 2026 - 18:29

MOP anuncia cierres parciales en la Vía Israel por trabajos de rehabilitación vial

El MOP exhorta a los conductores a tomar rutas alternas, atender la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Reparaciones del MOP / imagen ilustrativa.

Reparaciones del MOP / imagen ilustrativa.

@MOP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los usuarios y residentes del corregimiento de San Francisco que se realizarán trabajos de mejoramiento vial en la Vía Israel. Estas labores forman parte del proyecto de "Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá, Renglón 2", por lo que será necesario efectuar cierres parciales controlados en la zona.

Detalles de la intervención:

  • Ubicación: Los trabajos se concentrarán en la Vía Israel, específicamente en el tramo comprendido entre la Calle 68 Este y la Calle 71 Este.

  • Horarios nocturnos: Del lunes 22 al viernes 26 de junio de 2026, en un horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

  • Horario diurno (Fin de semana): El sábado 27 de junio de 2026, en un horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Recomendaciones de seguridad y tránsito

Se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas, atender la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal de seguridad vial autorizado.

Asimismo, las autoridades solicitan la colaboración de los residentes y propietarios de comercios del área para que eviten estacionar vehículos en las zonas demarcadas y respeten las señalizaciones colocadas en los diferentes puntos de trabajo para agilizar las labores.

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