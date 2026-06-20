Panamá Nacionales -  20 de junio de 2026 - 17:13

Servidores públicos cobrarán la segunda quincena de junio a partir del jueves

Los pagos de la quincena continuará el viernes 26 y lunes 29 de junio para los servidores públicos.

Pagos del MEF.

Pagos del MEF.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de desembolsos para los servidores públicos, detallando que el próximo jueves 25 de junio iniciará el pago de la segunda quincena del mes para el primer grupo de instituciones del Estado.

Por su parte, para el segundo y tercer grupo se efectuarán a nivel nacional el viernes 26 y el lunes 29 de junio, respectivamente.

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Quincena de junio para servidores públicos

Jueves 25 de junio de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Viernes 26 de junio de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Lunes 29 de junio de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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