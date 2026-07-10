Red de corrupción en la DGI: 16 personas enfrentan audiencia por millonario fraude fiscal

Las 16 personas aprehendidas durante la Operación Pandora comparecieron este jueves ante un juez de garantías en el Sistema Penal Acusatorio, como parte de una investigación por una presunta red de corrupción que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos ( DGI ) .

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los sospechosos están presuntamente vinculados a un esquema mediante el cual se eliminaban cuentas tributarias millonarias del sistema E-TAX, lo que provocó una lesión patrimonial estimada en 40 millones de dólares en perjuicio del Estado panameño.

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Las autoridades informaron que la investigación se inició en 2025, luego de recibirse una denuncia anónima, que permitió detectar una posible vulneración de datos y presuntas irregularidades dentro del sistema tributario.

Entre los 16 aprehendidos figuran ocho funcionarios de la DGI, además de abogados y otras personas que presuntamente participaron en la estructura investigada.

Las 16 personas que fueron aprehendidas mediante la Operación Pandora, comparecieron este jueves ante una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio.



Los sospechosos están vinculados a una red de corrupción dedicada a eliminar cuentas millonarias del sistema E-TAX de la Dirección… pic.twitter.com/wjo2CJVthR — Telemetro Reporta (@TReporta) July 10, 2026

Fiscalía investiga red de corrupción en la DGI

La Fiscalía investiga la presunta comisión de varios delitos, entre ellos:

Delitos contra la administración pública.

Falsificación de documentos.

Asociación ilícita.

Blanqueo de capitales.

El Ministerio Público indicó que esta es una investigación compleja y que, hasta el momento, únicamente se ha desarrollado la fase correspondiente a las aprehensiones.

La audiencia fue suspendida y se reanudará este viernes a las 2:00 p.m., cuando el juez continuará con la formulación de imputación de cargos y analizará las solicitudes de medidas cautelares para cada uno de los investigados.