Licencia de conducir: escuelas de manejo acuerdan tarifa mínima de $300

Los representantes de las escuelas de manejo de Panamá acordaron establecer una tarifa mínima de 300 dólares para la formación de nuevos conductores, una medida que busca unificar el costo del servicio que hasta ahora era definido de manera independiente por cada centro de enseñanza.

Hasta el momento, cada escuela fijaba el precio de los cursos requeridos para que los aspirantes pudieran completar el proceso de obtención de la licencia de conducir.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Calendario de pago de quincena a servidores públicos: estas instituciones cobran del 13 al 15 de julio

Tarifa en escuelas de manejo: ATTT evaluará la propuesta

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que espera recibir el informe con los detalles del acuerdo para analizar la propuesta y determinar si otorga el visto bueno para su implementación.

Una tarifa mínima de 300 dólares fue acordada por los representantes de las escuelas de manejo del país para la formación de conductores.



Anteriormente cada escuela establece el precio que consideraba. pic.twitter.com/TkPKLdlW3g — Telemetro Reporta (@TReporta) July 9, 2026

Además, se contempla la elaboración de un contrato de concesión con una vigencia estimada de 10 años, que permitirá regular la prestación del servicio por parte de las escuelas de manejo.

¿Cuánto costará el curso?

De ser aprobada la propuesta por la ATTT, la tarifa mínima para la formación de nuevos conductores será de $300.

Las autoridades precisaron que, por el momento, la medida aún no ha entrado en vigor, ya que debe completar el proceso de revisión y aprobación correspondiente.