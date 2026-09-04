Entretenimiento -  4 de septiembre de 2026 - 10:42

The TV Awards 2026: ganadores buscan impulsar contenido colaborativo

Los ganadores de The TV Awards buscan crear contenido colaborativo entre mercados para compartir experiencias y potenciar el talento televisivo.

The TV Awards 2026: ganadores buscan impulsar contenido colaborativo

La televisión busca abrir nuevos espacios de colaboración entre los distintos mercados de la región. Durante LA Cumbre TV surgió la propuesta de reunir a los ganadores de The TV Awards en un grupo que permita desarrollar contenido colaborativo, compartir experiencias y potenciar el alcance de los proyectos reconocidos.

La iniciativa nació luego de que representantes de distintos canales plantearan la necesidad de construir una narrativa positiva sobre la industria televisiva, destacando las producciones, ideas y talentos que están marcando diferencia en sus respectivos países.

Contenido de interés: Medcom brilla en los Open TV Awards 2026 con campañas de Telemetro y Calle 7

Ganadores por categoría de The TV Awards 2026

CATEGORIA FILM - ELLA

  • Anunciante: Falabella
  • Canal: Chilevisión
  • Creación: Mercado
  • País: Chile
  • Presentaron la categoría: SUSANA UMBERT – PANAMERICANA - PERU y SADOT JACOME – TELEVISA - MEXICO
  • Recibió el premio: TATIANA RIESLE - FALABELLA - CHILE junto a ENRIQUE MATTE - CHILEVISION - CHILE

CATEGORIA BRANDED CONTENT - CAPTURA SALVAJE

  • Anunciante: CAFACH
  • Canal: Eltrece
  • Creación: Storylab
  • País: Argentina
  • Presentaron la categoría: LUPE WELSH – INTERCORP – PERÚ y GUSTAVO QUIROGA – QUIROGA MEDIOS ARGENTINA
  • Recibió el premio: IGNACIO PREZ - ARTEAR - ARGENTINA

CATEGORIA MULTIPLATAFORMA - LOS GARCÍA, LIDERANDO EN TODAS LAS CAMPAÑAS

  • Canal: Ecuavisa
  • Creación: Ecuavisa
  • Pais: Ecuador
  • Presentaron la categoría: LAURA MARIE - NEURONAS CREATIVAS - REPUBLICA DOMINICANA y IVAN RUIZ - CERTV - REPUBLICA DOMINICANA
  • Recibió el premio: LUIS GRANJA - ECUAVISA – ECUADOR

CATEGORÍA INTEGRACIÓN - SUAVIZANDO LAS REDES SOCIALES CON EL APANPACHABOT

  • Marca: Bimbo
  • Canal: RCN Televisión
  • Creacción: Fuse - PHD
  • País: Colombia

CATEGORIA PROMOCIÓN - PANAMÁ TE VEO CELEBRAR NAVIDAD 2025

  • Marca: Telemetro
  • Creacción: Gerencia de Creatividad y Promociones TVA Medcom
  • País: Panamá
  • Presentaron la categoria: LUPE WELSH – INTERCORP – PERU y GUSTAVO QUIROGA – QUIROGA MEDIOS ARGENTINA
  • Recibió el premio: LORENA SANCHEZ – MEDCOM - PANAMÁ

CATEGORÍA TV EN PLATAFORMAS DIGITALES - OTRO DÍA SIENDO PIONEROS

  • Marca: Fratelli Branca
  • Canal: Eltrece
  • Creación: Boxfish
  • País: Argentina
  • Presentaron la categoria: Beta Bocchino – Comunication Intelligence International – EE.UU. y Otavio Bocchino – Centro TV Internacional/The Global TV Group
  • Recibió el premio: IGNACIO PR4EZ – ARTEAR – ARGENTINA

CATEGORIA RESPONSABILIDAD ESG - PRIME TIME 0.7X

  • Marca: Fundación Peruana de Cáncer
  • Canal: Latina
  • Creacción Fahrenheit DDB
  • Pais: Perú

CATEGORIA REALITY / GAME SHOW EN TV - TALENTO MALLPLAZA

  • Marca: Mallplaza
  • Canal: Megamedia
  • Creacción: Be Content
  • País: Chile
  • Presentaron la categoría: RICARDO BLANCO - TELECOR - ARGENTINA y CLAUDIA MOLINARI - ARTEAR - ARGENTINA
  • Recibió el premio: LUIS SEPULVEDA – MEGAMEDIA – CHILE

CATEGORIA PRODUCT POLACEMENT - HALF TIME BETANO EN FIEBRE DE BAILE

  • Mrca: Betano
  • Canal: Chilevisión
  • Creacción: Branded Content Chilevisión
  • País: Chile
  • Presentaron la categoría: CRISTINA PALACIOS - CARACOL - COLOMBIA y JORGE KARICAS - MEDCOM - PANAMÁ
  • Recibió el premio: ENRIQUE MATTE – CHILEVISIÓN – CHILE

CATEGORIA FORMATOS VERTICALES - CALLE 7 AL LÍMITE 2026

  • Triángulo Amoroso+Quilmes: destapá y viajá
  • Quilmes - AB InBev
  • Telefe
  • Partner Solutions de Telefe + Draftline
  • Argentina
  • Presentaron la categoría: CRISTINA PALACIOS - CARACOL - COLOMBIA y JORGE KARICAS - MEDCOM - PANAMÁ
  • Recibió el premio: YANINA CARDOSO – TELEFE - ARGENTINA

CATEGORIA FORMATOS VERTICALES - CALLE 7 AL LÍMITE 2026

  • Triángulo Amoroso+Quilmes: destapá y viajá
  • Quilmes - AB InBev
  • Telefe
  • Partner Solutions de Telefe + Draftline
  • Argentina
  • Presentaron la categoría: CRISTINA PALACIOS - CARACOL - COLOMBIA y JORGE KARICAS - MEDCOM - PANAMÁ
  • Recibió el premio: YANINA CARDOSO – TELEFE - ARGENTINA

En esta nota:
Seguir leyendo

Medcom brilla en los Open TV Awards 2026 con campañas de Telemetro y Calle 7

VIDEO | Premios Juventud 2026: estos son los artistas ganadores

Premios Juventud llega a Europa por primera vez en sus 23 años

Recomendadas

Más Noticias