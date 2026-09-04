The TV Awards 2026: ganadores buscan impulsar contenido colaborativo

La televisión busca abrir nuevos espacios de colaboración entre los distintos mercados de la región. Durante LA Cumbre TV surgió la propuesta de reunir a los ganadores de The TV Awards en un grupo que permita desarrollar contenido colaborativo, compartir experiencias y potenciar el alcance de los proyectos reconocidos.
Contenido de interés: Medcom brilla en los Open TV Awards 2026 con campañas de Telemetro y Calle 7
Ganadores por categoría de The TV Awards 2026
CATEGORIA FILM - ELLA
- Anunciante: Falabella
- Canal: Chilevisión
- Creación: Mercado
- País: Chile
- Presentaron la categoría: SUSANA UMBERT – PANAMERICANA - PERU y SADOT JACOME – TELEVISA - MEXICO
- Recibió el premio: TATIANA RIESLE - FALABELLA - CHILE junto a ENRIQUE MATTE - CHILEVISION - CHILE
CATEGORIA BRANDED CONTENT - CAPTURA SALVAJE
- Anunciante: CAFACH
- Canal: Eltrece
- Creación: Storylab
- País: Argentina
- Presentaron la categoría: LUPE WELSH – INTERCORP – PERÚ y GUSTAVO QUIROGA – QUIROGA MEDIOS ARGENTINA
- Recibió el premio: IGNACIO PREZ - ARTEAR - ARGENTINA
CATEGORIA MULTIPLATAFORMA - LOS GARCÍA, LIDERANDO EN TODAS LAS CAMPAÑAS
- Canal: Ecuavisa
- Creación: Ecuavisa
- Pais: Ecuador
- Presentaron la categoría: LAURA MARIE - NEURONAS CREATIVAS - REPUBLICA DOMINICANA y IVAN RUIZ - CERTV - REPUBLICA DOMINICANA
- Recibió el premio: LUIS GRANJA - ECUAVISA – ECUADOR
CATEGORÍA INTEGRACIÓN - SUAVIZANDO LAS REDES SOCIALES CON EL APANPACHABOT
- Marca: Bimbo
- Canal: RCN Televisión
- Creacción: Fuse - PHD
- País: Colombia
CATEGORIA PROMOCIÓN - PANAMÁ TE VEO CELEBRAR NAVIDAD 2025
- Marca: Telemetro
- Creacción: Gerencia de Creatividad y Promociones TVA Medcom
- País: Panamá
- Presentaron la categoria: LUPE WELSH – INTERCORP – PERU y GUSTAVO QUIROGA – QUIROGA MEDIOS ARGENTINA
- Recibió el premio: LORENA SANCHEZ – MEDCOM - PANAMÁ
CATEGORÍA TV EN PLATAFORMAS DIGITALES - OTRO DÍA SIENDO PIONEROS
- Marca: Fratelli Branca
- Canal: Eltrece
- Creación: Boxfish
- País: Argentina
- Presentaron la categoria: Beta Bocchino – Comunication Intelligence International – EE.UU. y Otavio Bocchino – Centro TV Internacional/The Global TV Group
- Recibió el premio: IGNACIO PR4EZ – ARTEAR – ARGENTINA
CATEGORIA RESPONSABILIDAD ESG - PRIME TIME 0.7X
- Marca: Fundación Peruana de Cáncer
- Canal: Latina
- Creacción Fahrenheit DDB
- Pais: Perú
CATEGORIA REALITY / GAME SHOW EN TV - TALENTO MALLPLAZA
- Marca: Mallplaza
- Canal: Megamedia
- Creacción: Be Content
- País: Chile
- Presentaron la categoría: RICARDO BLANCO - TELECOR - ARGENTINA y CLAUDIA MOLINARI - ARTEAR - ARGENTINA
- Recibió el premio: LUIS SEPULVEDA – MEGAMEDIA – CHILE
CATEGORIA PRODUCT POLACEMENT - HALF TIME BETANO EN FIEBRE DE BAILE
- Mrca: Betano
- Canal: Chilevisión
- Creacción: Branded Content Chilevisión
- País: Chile
- Presentaron la categoría: CRISTINA PALACIOS - CARACOL - COLOMBIA y JORGE KARICAS - MEDCOM - PANAMÁ
- Recibió el premio: ENRIQUE MATTE – CHILEVISIÓN – CHILE
CATEGORIA FORMATOS VERTICALES - CALLE 7 AL LÍMITE 2026
- Triángulo Amoroso+Quilmes: destapá y viajá
- Quilmes - AB InBev
- Telefe
- Partner Solutions de Telefe + Draftline
- Argentina
- Presentaron la categoría: CRISTINA PALACIOS - CARACOL - COLOMBIA y JORGE KARICAS - MEDCOM - PANAMÁ
- Recibió el premio: YANINA CARDOSO – TELEFE - ARGENTINA
CATEGORIA FORMATOS VERTICALES - CALLE 7 AL LÍMITE 2026
- Triángulo Amoroso+Quilmes: destapá y viajá
- Quilmes - AB InBev
- Telefe
- Partner Solutions de Telefe + Draftline
- Argentina
- Presentaron la categoría: CRISTINA PALACIOS - CARACOL - COLOMBIA y JORGE KARICAS - MEDCOM - PANAMÁ
- Recibió el premio: YANINA CARDOSO – TELEFE - ARGENTINA