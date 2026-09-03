Premios Juventud llega a Europa por primera vez en sus 23 años.

Latinoamérica le cede el testigo a España y por primera vez en 23 años hoy la ciudad de Marbella se convierte en el epicentro mundial de la música latina. En esta edición, los Premios Juventud celebran su primera edición europea en Starlite Marbella. A lo largo de sus 22 ediciones anteriores, desde 2004 hasta 2025, la ceremonia siempre se había celebrado en el continente americano, teniendo como sedes Miami (Estados Unidos), San Juan (Puerto Rico) y la Ciudad de Panamá.

El cartel de Starlite - Premios Juventud 2026 reúne a Marc Anthony, Camilo, Christian Nodal, Wisin, Yandel, Farruko, Quevedo, Morat, Ana Mena, Ángela Aguilar, Kenia Os, Natanael Cano, Elvis Crespo, Eladio Carrión, La Oreja de Van Gogh, Manuel Carrasco, Silvestre Dangond, Mau y Ricky, Elena Rose, Kapo, Greeicy, Kiko El Crazy, Juan Magán y Alofoke Music, entre otros. La gala suma la participación de Antonio Banderas y la creadora Lola Lolita, y la conducción de Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

La cita reúne a más de 250 artistas invitados, más de 3,500 asistentes y una veintena de actuaciones. Cortesía

La cita reúne a más de 250 artistas invitados, más de 3,500 asistentes y una veintena de actuaciones, con señal en directo desde España, Estados Unidos y Latinoamérica hacia más de 150 países. En Panamá la transmisión corre por Medcom. La alfombra roja, Noche de Estrellas, inicia a las 5:00 p.m. y la gala a las 6:00 p.m., hora de Panamá.

El vínculo con Panamá es reciente. Hace menos de un año, el 25 de septiembre de 2025, la Ciudad de Panamá acogió la 22ª edición en el Centro de Convenciones Amador y se convirtió en la primera sede de los premios fuera de Estados Unidos y Puerto Rico. Aquella noche reunió a 231 artistas nominados en 41 categorías y más de 30 actuaciones, con Maluma, Camilo, Morat, Natti Natasha, Farruko, Gloria Trevi y Willie Colón junto a los panameños Boza, Sech, Los Rabanes y Erika Ender.

El antecedente de este salto es de diciembre de 2025, cuando Starlite llevó a Madrid el formato Billboard No. 1s. Cortesía

"La llegada a Marbella supone un nuevo capítulo para unos premios que durante más de dos décadas han acompañado la evolución de la música y la cultura popular latina. Premios Juventud nació en Miami en 2004, se celebró en San Juan de Puerto Rico entre 2022 y 2024 y se trasladó en 2025 a Ciudad de Panamá. Ahora, en 2026, da su mayor salto internacional al celebrar por primera vez una edición en Europa ", declaró Sandra García-Sanjuán, cofundadora y presidenta ejecutiva de Starlite.

El antecedente de este salto es de diciembre de 2025, cuando Starlite llevó a Madrid el formato Billboard No. 1s por primera vez fuera de Estados Unidos. En ediciones anteriores en Estados Unidos, la ceremonia registró audiencias superiores a los MTV Video Music Awards y un seguimiento en directo superior al de los Grammy entre adultos hispanos, según datos de TelevisaUnivision.