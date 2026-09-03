Artistas panameños podrían tener mayor impulso para representar al país en concursos internacionales

La participación de artistas panameños en eventos y concursos internacionales fue analizada en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, en el marco de la discusión del Proyecto de Ley 616.

La iniciativa, que regula los pabellones nacionales y oficiales de la República de Panamá, contempla disposiciones orientadas a fortalecer la representación del país en escenarios internacionales.

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Durante la sesión fue nombrada una subcomisión integrada por los diputados Paulette Thomas, Yuzaida Marín y Betserai Richards, que tendrá la responsabilidad de evaluar el proyecto y presentar propuestas para robustecer la norma.

¿Qué busca el proyecto sobre los artistas panameños?

La diputada Grace Hernández, proponente del proyecto, explicó que la iniciativa busca que los artistas panameños de las distintas disciplinas y expresiones puedan tener la posibilidad de participar y representar a Panamá en concursos internacionales.

La propuesta pretende abarcar los diversos talentos y expresiones artísticas existentes a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer su presencia y representación fuera del país.

La subcomisión deberá analizar los aspectos contemplados en el proyecto y determinar qué modificaciones podrían incorporarse antes de que continúe su trámite legislativo.

Comisión también prohíja dos anteproyectos

Durante la misma sesión, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes también prohijó dos anteproyectos de ley.

El primero establece normas para la transparencia, control y utilización de los recursos solicitados, recaudados, recibidos o generados en los centros educativos oficiales.

La diputada Patsy Lee, proponente de esta iniciativa, señaló que es necesario establecer mecanismos de fiscalización sobre los recursos que se solicitan para realizar diferentes actividades en las escuelas oficiales.

Según explicó, la propuesta responde a inquietudes planteadas por padres de familia sobre el destino de estos fondos.

Proponen comedores escolares y entrega de uniformes

El segundo anteproyecto prohijado modifica y adiciona artículos a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.

La propuesta, presentada por el diputado Betserai Richards, plantea disposiciones relacionadas con la obligatoriedad de los comedores escolares y la entrega de uniformes en las escuelas oficiales.

Las iniciativas continuarán su trámite legislativo de acuerdo con el procedimiento establecido.