Premios Juventud 2026: esta es la hora y dónde verlo en Panamá este jueves

Los Premios Juventud 2026 llegan este jueves 3 de septiembre con una edición histórica desde Marbella, España, y los televidentes en Panamá podrán seguir la ceremonia por Telemetro. La gala está programada para comenzar a las 9:30 p. m., hora de Panamá, según la programación de Telemetro.

La ceremonia se realizará este jueves 3 de septiembre de 2026 desde el Starlite Marbella, en Málaga, España. Esta será la primera vez que los Premios Juventud se celebran fuera del continente americano.

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¿A qué hora se transmiten en Panamá?

En Panamá, los Premios Juventud 2026 podrán verse desde las 9:30 p. m. por Telemetro. La programación oficial del canal incluye la ceremonia en ese horario.

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¿Dónde ver los Premios Juventud 2026?

Los televidentes podrán seguir la transmisión por Telemetro y consultar la cobertura y contenidos relacionados a través de su plataforma digital.

La organización de Premios Juventud también confirmó a Panamá – Medcom dentro de la lista de mercados internacionales donde estará disponible la transmisión.

La edición 2026 contará con presentaciones de artistas como Marc Anthony, Camilo, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Eladio Carrión, Farruko, Greeicy, Quevedo, Wisin, Yandel, Manuel Carrasco y La Oreja de Van Gogh, entre otros. Además, Carín León encabeza las nominaciones con nueve menciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete nominaciones cada uno.