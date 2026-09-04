Medcom brilla en los Open TV Awards 2026 con campañas de Telemetro y Calle 7

Medcom volvió a poner el talento panameño en el radar internacional de la televisión al obtener dos reconocimientos en los Open TV Awards 2026, durante La Cumbre TV.

La empresa panameña fue premiada en la categoría Promoción en TV por su campaña Navidad Telemetro 2025, mientras que Calle 7 al Límite recibió el reconocimiento en la categoría IA, destacando el uso de inteligencia artificial en la producción televisiva.

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Estos galardones reconocen propuestas que sobresalen por su creatividad, innovación y capacidad para transformar la manera de hacer televisión.

Panamá destaca por su innovación televisiva

Durante La Cumbre TV, representantes de distintos canales también plantearon la necesidad de construir una narrativa positiva sobre la industria televisiva y mostrar los proyectos que están marcando la diferencia.

PANAMÁ TE VEO CELEBRAR NAVIDAD 2025 MEDCOM

Para Medcom, los reconocimientos obtenidos por Navidad Telemetro 2025 y Calle 7 al Límite representan también una oportunidad para mostrar el trabajo creativo y tecnológico que se desarrolla desde Panamá.

Los Open TV Awards 2026 dejan así dos reconocimientos para Medcom y, al mismo tiempo, una ventana para que las producciones panameñas continúen ganando visibilidad dentro de la industria televisiva internacional.