Panamá Este Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 11:58

IDAAN suspenderá operaciones de la potabilizadora Centenario el jueves en Pacora

La potabilizadora Centenario de Pacora suspenderá operaciones este jueves 3 de septiembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., por trabajos del IDAAN.

IDAAN suspenderá operaciones de la potabilizadora Centenario 

IDAAN suspenderá operaciones de la potabilizadora Centenario 

@IDAANnario
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la potabilizadora Centenario de Pacora suspenderá sus operaciones temporalmente este jueves 3 de septiembre de 2026.

La interrupción de las operaciones está programada desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., debido a trabajos que se realizarán en las instalaciones de la planta.

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De acuerdo con el IDAAN, durante la jornada se llevarán a cabo trabajos de instalación de filtros para las bombas de la estación de alta carga en la toma. Además, se realizará la limpieza del canal de agua cruda de la planta.

Estas labores forman parte de los trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar el funcionamiento de los equipos y de la infraestructura utilizada en el proceso de potabilización.

El IDAAN comunicó la medida a los usuarios y exhortó a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales de la institución ante cualquier actualización relacionada con el servicio de agua potable.

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