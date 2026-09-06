¿Quién es Ilya Espino de Marotta, la nueva administradora del Canal de Panamá?

Este lunes 7 de septiembre, la ingeniera Ilya Espino de Marotta asumirá la dirección general de la Administración del Canal de Panamá (ACP) por un periodo de siete años, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el puesto.

Su designación coincide con el término del mandato del administrador saliente, Ricaurte Vásquez. Días atrás, Espino de Marotta nombró al licenciado Rubén Pérez Pinzón como subadministrador de la vía interoceánica.

ACP: ¿Quién es Ilya Espino de Marotta?

Ilya Espino de Marotta asumió en enero de 2020 la subadministración del Canal de Panamá, posición en la que también fue la primera mujer designada.

Su trayectoria en la vía marítima comenzó en 1985 como la única ingeniera en el astillero de la División Industrial. Durante su carrera, ocupó las vicepresidencias de Negocios de Tránsito y de Ingeniería, esta última a cargo de la ejecución del Programa de Ampliación del Canal.

En el ámbito académico, es licenciada en Ingeniería Marina por la Universidad Texas A&M y máster en Ingeniería Económica por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA). Además, completó programas de desarrollo ejecutivo en INCAE Business School y en la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern, y posee la certificación de gestión de proyectos del Project Management Institute (PMI).

En la actualidad, dirige un equipo de trabajo que integra a más de 1,000 mujeres dentro de la entidad canalera.