Reformas electorales: CCIAP pide revisar cambios al Código Electoral en segundo debate

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) , Aurelio Barría Pino, pidió que durante el segundo debate del Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral, se revisen los cambios introducidos durante su discusión en primer debate y que el proceso se desarrolle con mayor participación, transparencia y tiempo para la deliberación.

El Proyecto 699 fue presentado por el Tribunal Electoral y recoge propuestas surgidas del proceso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. La Asamblea Nacional inició su discusión en primer debate el 16 de septiembre.

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¿Qué cuestiona la CCIAP sobre las reformas electorales?

En un pronunciamiento publicado este domingo, Barría señaló que la CCIAP reconoce la facultad de la Asamblea Nacional para modificar los proyectos sometidos a su consideración, pero sostuvo que los cambios sustanciales a una propuesta surgida de un proceso de consultas deberían contar con suficiente deliberación y sustentación técnica.

El gremio empresarial expresó preocupación por modificaciones introducidas durante el primer debate relacionadas, según su pronunciamiento, con los requisitos para las candidaturas por libre postulación y la formación de partidos políticos, el financiamiento privado y la posibilidad de conservar dos cargos de elección popular.

La CCIAP también cuestionó el tiempo concedido a la sociedad civil para intervenir. La Asamblea había establecido intervenciones de cinco minutos para organizaciones y ciudadanos interesados durante la discusión inicial del proyecto.

¿Qué pide la CCIAP para el segundo debate?

Barría planteó que el segundo debate sea utilizado para revisar las modificaciones, buscar consensos y escuchar al Tribunal Electoral, la sociedad civil y los gremios.

La CCIAP pidió específicamente que sean revisadas aquellas disposiciones que, a juicio del gremio, puedan restringir la participación, afectar la competencia electoral o generar ventajas para determinados actores políticos.

El gremio sostuvo que las reformas al Código Electoral deben procurar reglas claras y equitativas y señaló que continuará defendiendo principios como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

El Proyecto de Ley 699 todavía se encuentra dentro del proceso legislativo, por lo que las modificaciones discutidas no constituyen una reforma definitiva del Código Electoral.