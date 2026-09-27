Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre reformas electorales, combustible, economía y otros temas

Este domingo en Debate Abierto se hizo un análisis sobre el alza en las reformas al Código Electoral, los precios del combustible, minería y situación económica del país, la transparencia en el gobierno y la Asamblea Nacional, entre otros temas, junto a Rafael Jaén Williamson, experto en la industria del petróleo; Ronald De Gracia diputado de Realizando Metas; Alexandra Brenes, diputada de Vamos; el exdiputado Gabriel Silva; Carlos Ernesto González Ramírez, experto en derecho comercial; Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia; y Olga de Obaldía, directora de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional Panamá.