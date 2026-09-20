Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre precios del combustible, reformas electorales, política, minería y otros temas

Este domingo en Debate Abierto se hizo un análisis sobre el alza en los precios del combustible, las reformas al Código Electoral, política, minería y situación actual del país, entre otros temas, junto a Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral; el experto en seguridad, Jaime Abad; el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni; el dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González; Wolfram González, especialista en hidrocarburos; y el expresidente de Panamá, Martín Torrijos.