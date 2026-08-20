Heat Latin Music Awards Entretenimiento -  20 de agosto de 2026 - 17:38

México acogerá los Heat Latin Music Awards 2026 durante las festividades del Día de Muertos

Los Heat Latin Music Awards constituyen la entrega de galardones a la música en español de mayor relevancia celebrada en Latinoamérica.

Heat Latin Music Awards 2026.

Heat Latin Music Awards 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

La edición 2026 de los Heat Latin Music Awards se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México, del 30 de octubre al 5 de noviembre. El encuentro reunirá la música latina y la cultura de la región con la participación de artistas e invitados especiales.

El evento ofrecerá una experiencia integral en la que convergerán la música, los intérpretes, la cultura y las celebraciones representativas de los Premios HEAT. En esta ocasión, la programación coincidirá con las festividades del Día de Muertos, marco elegido para resaltar la identidad mexicana.

Los Heat Latin Music Awards son la entrega de galardones a la música en español de mayor relevancia en Latinoamérica. Desde su primera edición en 2015 en República Dominicana, la organización ha recorrido la región durante más de una década para homenajear al talento de la región.

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