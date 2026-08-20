México acogerá los Heat Latin Music Awards 2026 durante las festividades del Día de Muertos

La edición 2026 de los Heat Latin Music Awards se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México, del 30 de octubre al 5 de noviembre. El encuentro reunirá la música latina y la cultura de la región con la participación de artistas e invitados especiales.
Los Heat Latin Music Awards son la entrega de galardones a la música en español de mayor relevancia en Latinoamérica. Desde su primera edición en 2015 en República Dominicana, la organización ha recorrido la región durante más de una década para homenajear al talento de la región.