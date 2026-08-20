México acogerá los Heat Latin Music Awards 2026 durante las festividades del Día de Muertos

Heat Latin Music Awards 2026.

Por Ana Canto La edición 2026 de los Heat Latin Music Awards se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México, del 30 de octubre al 5 de noviembre. El encuentro reunirá la música latina y la cultura de la región con la participación de artistas e invitados especiales.

El evento ofrecerá una experiencia integral en la que convergerán la música, los intérpretes, la cultura y las celebraciones representativas de los Premios HEAT. En esta ocasión, la programación coincidirá con las festividades del Día de Muertos, marco elegido para resaltar la identidad mexicana.

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