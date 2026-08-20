Premios HEAT 2026: ¿cuándo y dónde será la ceremonia?

Los Premios HEAT 2026 ya tienen fecha y sede confirmadas. La ceremonia de los HEAT Latin Music Awards llegará por primera vez a México y tendrá como escenario el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en Jalisco.

La gran gala se celebrará el 5 de noviembre de 2026 y será el cierre de la denominada Semana HEAT, que se desarrollará del 31 de octubre al 5 de noviembre en distintos espacios de Jalisco.

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Esta edición representa un momento especial para la premiación, ya que será la primera vez que los HEAT Latin Music Awards se realizan en México, después de más de una década recorriendo distintos países de Latinoamérica.

¿Cuándo serán los Premios HEAT 2026?

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La gala de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco se realizará el:

Fecha: jueves 5 de noviembre de 2026

jueves 5 de noviembre de 2026 Lugar: Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta

Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta Estado: Jalisco, México

La ceremonia será el evento que cierre la Semana HEAT, programada del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2026.

Por primera vez, los Premios HEAT llegan a México

Una de las principales novedades de la edición 2026 es que los premios se realizarán por primera vez en territorio mexicano. La organización denominó esta edición “HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco”, como resultado de una coordinación con el Gobierno de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta.

La propuesta busca combinar la música latina con elementos característicos de la cultura jalisciense, entre ellos el mariachi, la charrería, el tequila y las tradiciones artesanales de la región.