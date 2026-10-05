¿BTS en Panamá? Mayer Mizrachi intenta contactar al grupo para un concierto

La posibilidad de tener a BTS en Panamá comenzó a generar reacciones entre los seguidores del grupo surcoreano luego de que el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, compartiera una publicación en redes sociales en la que intenta establecer contacto con la agrupación con miras a un posible concierto en el país.

¿BTS podría ofrecer un concierto en Panamá?

Por el momento, no existe un concierto de BTS confirmado en Panamá, ni se ha anunciado oficialmente una fecha, recinto, promotora o negociación con los representantes de la agrupación.

La expectativa surgió a partir de la publicación de Mizrachi, quien manifestó públicamente su interés en contactar al grupo.

La iniciativa llamó rápidamente la atención de seguidores panameños de BTS, conocidos como ARMY, y una de las fanbases del país reaccionó al mensaje del alcalde.

“Agradecemos que se ponga sobre la mesa la posibilidad de traer a BTS a Panamá. Como fanbase, llevamos años trabajando para demostrar que existe un público real para ellos en nuestro país”, señaló el grupo de seguidores. “Agradecemos que se ponga sobre la mesa la posibilidad de traer a BTS a Panamá. Como fanbase, llevamos años trabajando para demostrar que existe un público real para ellos en nuestro país”, señaló el grupo de seguidores.

La fanbase agregó que espera que el interés mostrado pueda traducirse en acciones concretas.

Agradecemos que se ponga sobre la mesa la posibilidad de traer a BTS a Panamá.

Como fanbase, llevamos años trabajando para demostrar que existe un público real para ellos en nuestro país.



Esperamos que esta vez el interés se traduzca en acciones reales y que la comunidad… https://t.co/xQtDIEYvAr pic.twitter.com/h7SjsEYqsV — BTS Panamá (@PanamaBts) October 5, 2026

“Esperamos que esta vez el interés se traduzca en acciones reales y que la comunidad ARMY no sea utilizada únicamente para generar alcance o interacción. Para cualquier consulta estamos a la orden”, expresó. “Esperamos que esta vez el interés se traduzca en acciones reales y que la comunidad ARMY no sea utilizada únicamente para generar alcance o interacción. Para cualquier consulta estamos a la orden”, expresó.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre BTS en Panamá?

Hasta el momento, la posibilidad de un concierto se limita al interés expresado públicamente por Mizrachi y la reacción de seguidores de BTS en Panamá.

No se ha informado de un acuerdo con la agrupación, su agencia o representantes para realizar una presentación en el país.

Por ello, cualquier eventual concierto de BTS en Panamá deberá esperar una confirmación oficial por parte de los responsables de la agrupación, organizadores o autoridades involucradas.