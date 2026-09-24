Desmantelan presunto taller clandestino de puros: tres personas fueron aprehendidas

Las autoridades desmantelaron en La Chorrera, Panamá Oeste, un taller clandestino presuntamente dedicado a la fabricación, distribución y comercialización ilícita de puros , informó la Policía Nacional. Durante las diligencias fueron aprehendidas tres personas de nacionalidad nicaragüense.

Según la institución, las actividades se desarrollaban presuntamente dentro de una residencia que mantenía la apariencia de un inmueble habitacional.

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¿Qué encontraron dentro de la residencia en La Chorrera?

Durante las diligencias, las autoridades ubicaron maquinarias, insumos y una cantidad considerable de productos terminados, de acuerdo con el reporte policial.

Las autoridades desmantelaron un taller clandestino presuntamente dedicado a la fabricación, distribución y comercialización ilícita de puros en el distrito de La Chorrera.



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La Policía Nacional indicó que los productos estaban preparados para su presunta distribución y comercialización ilícita.

Las autoridades investigan las actividades que presuntamente se realizaban dentro del inmueble y el destino que tendrían los productos encontrados.

Tres personas fueron aprehendidas

En el operativo fueron aprehendidas tres personas de nacionalidad nicaragüense, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los trámites establecidos.

La aprehensión de los involucrados forma parte de la investigación y no constituye una determinación de culpabilidad. Las autoridades deberán establecer las posibles responsabilidades relacionadas con las actividades detectadas en la residencia.