Desmantelan presunto taller clandestino de puros: tres personas fueron aprehendidas

Las autoridades desmantelaron en La Chorrera, Panamá Oeste, un taller clandestino presuntamente dedicado a la fabricación, distribución y comercialización ilícita de puros, informó la Policía Nacional. Durante las diligencias fueron aprehendidas tres personas de nacionalidad nicaragüense.
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¿Qué encontraron dentro de la residencia en La Chorrera?
Durante las diligencias, las autoridades ubicaron maquinarias, insumos y una cantidad considerable de productos terminados, de acuerdo con el reporte policial.
La Policía Nacional indicó que los productos estaban preparados para su presunta distribución y comercialización ilícita.
Las autoridades investigan las actividades que presuntamente se realizaban dentro del inmueble y el destino que tendrían los productos encontrados.
Tres personas fueron aprehendidas
En el operativo fueron aprehendidas tres personas de nacionalidad nicaragüense, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los trámites establecidos.
La aprehensión de los involucrados forma parte de la investigación y no constituye una determinación de culpabilidad. Las autoridades deberán establecer las posibles responsabilidades relacionadas con las actividades detectadas en la residencia.