Panamá Entrevistas -

Exdiputado Gabriel Silva apuesta por un plan más robusto para enfrentar la crisis

El exdiputado y líder de la Coalición Vamos, Gabriel Silva, señaló que más que dar un subsidio, se requiere darle las herramientas y oportunidades al panameño para hacer frente a cualquier tipo de crisis que se presente. También se refirió al rol del exdiputado Juan Diego Vásquez, y la solicitud para qeu fuera citado el Contralor a la Asamblea Nacional para rendir cuentas.