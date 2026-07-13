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Médicos residentes internos anuncian medidas ante falta de pagos adeudados

A partir de este lunes los médicos residentes internos iniciarán una serie de medidas ante la falta de respuestas de las autoridades de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud sobre los pagos adeudados, incluidas las jornadas extraordinarias, que en ocasiones pueden ser de hasta 36 horas o más, así lo explicó el doctor Nicolás García, presidente de la Federación Nacional de Médicos Residentes Internos.