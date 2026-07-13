Panamá Entrevistas - 13 de julio de 2026 - 09:40
Más de 4 mil casos de vómito y diarrea por norovirus se han registrado en Chiriquí
Unos 4,097 casos de vómito y diarrea fueron contabilizados por el Ministerio de Salud hasta el 10 de julio en la provincia de Chiriquí, ocasionado por un norovirus, que es un virus altamente contagioso que se presenta en forma de brotes y se puede transmitir de persona a persona por el contacto directo, explicó Héctor Cedeño, jefe de Epidemiología del Minsa encargado.