Panamá Entrevistas -

Brindan detalles sobre el Parque Recreativo, Deportivo y Cultural que será construido en Las Garzas

El Mega Parque Recreativo, Deportivo y Cultural de Las Garzas será construido en un terreno de 9.4 hectáreas, se prevé que su ejecución inicie en septiembre del 2027. Sol De Obaldía, directora de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá, detalló que contará con un muelle, paseo ribereño, paseos de espacio público para el recorrido de todo el parque, lagos artificiales, canchas deportivas de fútbol multiuso, centro comunitario, varios anfiteatros exteriores y señal Starlink.