Panamá Entrevistas -

Gabriel Silva justifica la decisión de Vamos para convertirse en un partido político

El dirigente de la Coalición Vamos, Gabriel Silva, explicó por qué considera que la decisión de conformar un partido político no representa más de lo mismo, y opinó que los partidos tradicionales se han cuadrado para acabar con las candidaturas independientes. Señaló la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades para que los independientes puedan participar de la mano con los partidos políticos tradicionales.