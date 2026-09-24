Firmas de iniciadores dejarían de contar: así cambiaría el Código Electoral

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral de Panamá e incluye modificaciones a las reglas para la formación de nuevos partidos políticos.

Entre los cambios planteados está la eliminación del numeral 5 del artículo 66 del Código Electoral, disposición que actualmente permite que las firmas de los iniciadores de un partido político sean contabilizadas como parte del total de adherentes requerido para su conformación.

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¿Qué establece actualmente el artículo 66 del Código Electoral?

El artículo 66 establece las medidas que debe adoptar el Tribunal Electoral cuando autoriza a los iniciadores de una organización política a proceder con su formación.

Su numeral 5 señala que, para determinar el número de adherentes exigidos para constituir un partido político, las firmas de los iniciadores deben ser contabilizadas como parte del total.

La propuesta de modificación elimina este numeral, por lo que, de mantenerse el cambio durante el resto del trámite legislativo y convertirse en ley, las firmas correspondientes a los iniciadores dejarían de contabilizarse de esa manera.

Robinson y Camacho presentaron modificaciones al Proyecto 699

Durante la discusión fueron presentados dos paquetes de propuestas para modificar el proyecto original remitido por el Tribunal Electoral (TE).

Uno fue impulsado por las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada independiente Vamos, y otro por los diputados Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM).

Tras la presentación de las propuestas, Robinson, quien preside la Comisión de Gobierno, decretó un receso para que los diputados y sus equipos de asesores revisaran los cambios antes de proceder con la votación.

Proyecto 699 fue aprobado en primer debate

La Comisión de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley 699 la noche del miércoles 23 de septiembre, con siete votos a favor y dos en contra.

La iniciativa contiene 169 artículos y durante su discusión recibió decenas de modificaciones al documento originalmente presentado por el Tribunal Electoral.

Entre los temas abordados durante el debate estuvieron la formación de partidos políticos, participación de candidatos por libre postulación, distribución de curules en circuitos plurinominales, subsidio estatal electoral y límites al financiamiento privado.

Funcionarios del Tribunal Electoral participaron en la discusión. Entre ellos, el asesor del despacho superior del TE, Ósman Valdés, quien explicó aspectos relacionados con la distribución de curules asignadas por residuo en los circuitos plurinominales para las elecciones generales de 2029.

Reforma todavía no es ley

Los cambios aprobados en la Comisión de Gobierno corresponden al primer debate del Proyecto de Ley 699.

Por tanto, las modificaciones todavía no constituyen las reglas electorales definitivas. El proyecto deberá continuar su trámite ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Mientras no culmine el proceso legislativo correspondiente, las disposiciones actualmente vigentes del Código Electoral continúan aplicándose.