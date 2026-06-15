Lotería Fiscal 2026: fechas oficiales de los sorteos de agosto en Panamá

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció la realización de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional para el próximo mes de agosto a nivel nacional. Asimismo, la entidad detalló cuáles serán las fechas de emisión válidas para que los contribuyentes puedan postular sus facturas en esta edición.

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Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional

Martes 18 de agosto

Región #1: Panamá

Jueves 20 de agosto

Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 25 de agosto

Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Jueves 27 de agosto

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Las facturas que serán consideradas válidas son las emitidas desde el 14 de junio hasta el 14 de agosto de 2026. El cierre de las urnas para depositar los comprobantes está programado para ese mismo viernes.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Regional?

1. Requisitos para Participar

Podrán participar todas las personas naturales mayores de 18 años y que, al realizar una compra en un establecimiento comercial, soliciten su factura o comprobante fiscal debidamente emitido a través del sistema de facturación autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

2. Registro de Participación

Para que una factura sea válida como participación, deberá ser emitida por un comercio que utilice una solución de facturación electrónica o fiscal autorizada.

La DGI validará de forma automática las facturas que cumplan con los requisitos establecidos, sin necesidad de registro adicional por parte del comprador.

3. Sorteos y Premios

Los sorteos se realizarán con fecha y hora determinada, los cuales serán anunciados en los canales oficiales de la Dirección General de Ingresos (DGI) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los premios serán en efectivo y los ganadores serán contactados directamente por la DGI, además de ser publicados en medios oficiales.

El pago de los premios está sujeto a las disposiciones fiscales vigentes.

4. Obligaciones del Participante:

En caso de resultar ganador, deberá presentar los siguientes requisitos:

Cédula de identidad personal vigente, para nacionales, carnet de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral o pasaporte vigente, para extranjeros.

Número de cuenta bancaria del ganador, en donde se le depositará el o los premios.

Certificación de la cuenta bancaria del ganador, sellada y firmada por el Banco emisor.

5. Restricciones: