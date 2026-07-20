En La Chorrera: Ofrecía carros, recibía el dinero y no los entregaba: cae presunto estafador

Capturan a hombre buscado por 10 casos de estafa con venta de vehículos en La Chorrera

Un hombre de 40 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en el sector de Los Pinos, corregimiento de Potrero Grande, distrito de La Chorrera , tras ser requerido por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con múltiples casos de estafa.

De acuerdo con la información oficial, el ciudadano mantenía 10 órdenes de aprehensión vigentes por investigaciones relacionadas con la modalidad de compra y venta de vehículos.

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¿Cómo operaba el presunto estafador en La Chorrera?

Según las investigaciones, el hombre ofrecía automóviles a través de este esquema y, una vez que las víctimas realizaban el pago total o entregaban un abono como adelanto, presuntamente no hacía la entrega del vehículo.

Un hombre fue aprehendido en el sector de Los Pinos, en Potrero Grande, distrito de La Chorrera, luego de ser requerido por las autoridades judiciales por varios casos de estafa.



El sujeto de 40 años, mantiene 10 órdenes de aprehensión vigentes, tras utilizar la modalidad de… pic.twitter.com/o8uwwLzDtm — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026

Las autoridades indicaron que este método habría sido utilizado en varios casos que ahora forman parte de las investigaciones.

Fue puesto a órdenes de las autoridades

Tras su aprehensión, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si existen más personas afectadas por este presunto esquema de estafa.