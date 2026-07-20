En La Chorrera: Ofrecía carros, recibía el dinero y no los entregaba: cae presunto estafador

Un hombre de 40 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en el sector de Los Pinos, corregimiento de Potrero Grande, distrito de La Chorrera, tras ser requerido por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con múltiples casos de estafa.
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¿Cómo operaba el presunto estafador en La Chorrera?
Según las investigaciones, el hombre ofrecía automóviles a través de este esquema y, una vez que las víctimas realizaban el pago total o entregaban un abono como adelanto, presuntamente no hacía la entrega del vehículo.
Las autoridades indicaron que este método habría sido utilizado en varios casos que ahora forman parte de las investigaciones.
Fue puesto a órdenes de las autoridades
Tras su aprehensión, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales correspondientes.
La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si existen más personas afectadas por este presunto esquema de estafa.