Presidente Mulino ordena construir una casa a la familia de la niña fallecida en Bocas del Toro

Durante su gira de trabajo en Bocas del Toro, el presidente José Raúl Mulino expresó sus condolencias a la familia de la niña de 12 años que perdió la vida el pasado fin de semana, tras un deslave provocado por las fuertes lluvias en esa provincia.

"He dado la orden de construirle a su familia un nuevo hogar, con la intención de colaborar, en medio de tanto dolor, con algo", expresó el mandatario.

En su intervención, indicó que se reunirá con los familiares de la menor. Asimismo, agradeció a las autoridades gubernamentales y de los estamentos de seguridad por coordinar y respaldar la ayuda humanitaria enviada a la región, luego de la inestabilidad climática que afectó a la zona durante más de cuatro días.

Presidente Mulino habla sobre el fenómeno del Niño

Por otra parte, el mandatario informó que, de acuerdo con las previsiones del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el fenómeno de El Niño se extenderá por varios meses más en el país. Ante este panorama, señaló que las entidades gubernamentales ya diseñan las acciones que se ejecutarán para mitigar las necesidades e impactos causados por esta situación climática.

“De acuerdo a los pronósticos, la cosa no pinta bien… a todas las entidades de Gobierno, pongan atención, preparémonos”, dijo el presidente.