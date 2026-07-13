Acodeco capacita a comerciantes sobre la Ley de Precio Único: ¿cuándo entrará en vigencia?

Acodeco capacita a comerciantes sobre la Ley de Precio Único

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) inició jornadas de capacitación dirigidas a agentes económicos para orientar sobre la correcta aplicación de la Ley 531 de 18 de junio de 2026, que prorrogó la entrada en vigencia de la Ley 473 de 2025, conocida como Ley de Precio Único.

El objetivo es que los comerciantes conozcan con anticipación las nuevas disposiciones legales y adapten sus prácticas comerciales antes de que la normativa entre en vigor.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Panamá Pacífico tendrá cierre temporal de carriles por obras de la Línea 3 del Metro

¿Cuándo entrará en vigencia la Ley de Precio Único?

De acuerdo con la Acodeco, la Ley de Precio Único comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2027. Hasta esa fecha, la entidad desarrollará jornadas informativas para facilitar el cumplimiento de la normativa y prevenir posibles incumplimientos una vez entre en vigor.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, @AcodecoPma, desarrolla jornadas de capacitación dirigidas a agentes económicos con el propósito de orientar sobre los alcances y la correcta implementación de la Ley 531 de 18 de junio de 2026, que prorrogó la… pic.twitter.com/uje2OGNRlQ — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

ACODECO: ¿Qué establece la Ley de Precio Único?

Durante las capacitaciones, la Acodeco explica que los comercios deberán garantizar que:

El precio anunciado al consumidor sea el precio final que deberá pagar por el bien o servicio.

que deberá pagar por el bien o servicio. No se agreguen cargos adicionales ni costos ocultos al momento de la compra.

ni al momento de la compra. Los comerciantes conozcan el alcance de la normativa y resuelvan dudas sobre su aplicación.

La institución destacó que estas jornadas también buscan promover mayor transparencia en las relaciones de consumo y evitar confusiones para los compradores.

¿Cómo solicitar una capacitación?

Los comerciantes interesados en participar o solicitar una capacitación pueden comunicarse con el Departamento de Educación de la Acodeco a través del correo electrónico: [email protected]