¿Cuándo comienza Yo Me Llamo All Stars? Conozca la fecha de estreno

Todo está listo para el estreno de Yo Me Llamo All Stars, la octava temporada del exitoso programa de imitación que reunirá a los mejores participantes de ediciones anteriores en una competencia de alto nivel.
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¿Cuándo inicia Yo Me Llamo All Stars?
El esperado estreno será el martes 11 de agosto de 2026.
¿A qué hora?
- Hora: 8:00 p.m.
¿Dónde ver Yo Me Llamo All Stars?
La octava temporada podrá seguirse por la señal de Telemetro.
Con una producción renovada y un formato que reúne a finalistas y ganadores de distintas ediciones, Yo Me Llamo All Stars promete ofrecer conciertos de primer nivel y una de las temporadas más competitivas del programa.