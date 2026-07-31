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Panamá Yo me Llamo -  31 de julio de 2026 - 12:27

¿Cuándo comienza Yo Me Llamo All Stars? Conozca la fecha de estreno

La espera termina. Yo Me Llamo All Stars estrenará su octava temporada, con una competencia que reunirá a los mejores imitadores de ediciones anteriores.

Pronto estrena la nueva temporada de Yo Me Llamo. 

Pronto estrena la nueva temporada de Yo Me Llamo. 

María Hernández
Por María Hernández

Todo está listo para el estreno de Yo Me Llamo All Stars, la octava temporada del exitoso programa de imitación que reunirá a los mejores participantes de ediciones anteriores en una competencia de alto nivel.

La nueva temporada contará con 12 artistas, quienes buscarán conquistar al jurado y al público con interpretaciones y espectáculos cada vez más exigentes. Gala tras gala, los participantes deberán demostrar su talento vocal, presencia escénica y capacidad para representar a los artistas que imitan.

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¿Cuándo inicia Yo Me Llamo All Stars?

El esperado estreno será el martes 11 de agosto de 2026.

¿A qué hora?

  • Hora: 8:00 p.m.

¿Dónde ver Yo Me Llamo All Stars?

La octava temporada podrá seguirse por la señal de Telemetro.

Con una producción renovada y un formato que reúne a finalistas y ganadores de distintas ediciones, Yo Me Llamo All Stars promete ofrecer conciertos de primer nivel y una de las temporadas más competitivas del programa.

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