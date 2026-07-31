¿Cuándo comienza Yo Me Llamo All Stars? Conozca la fecha de estreno

Pronto estrena la nueva temporada de Yo Me Llamo.

Por María Hernández Todo está listo para el estreno de Yo Me Llamo All Stars, la octava temporada del exitoso programa de imitación que reunirá a los mejores participantes de ediciones anteriores en una competencia de alto nivel.

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La nueva temporada contará con 12 artistas, quienes buscarán conquistar al jurado y al público con interpretaciones y espectáculos cada vez más exigentes. Gala tras gala, los participantes deberán demostrar su talento vocal, presencia escénica y capacidad para representar a los artistas que imitan.

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11 de agosto por @telemetro | 8:30 p.m. pic.twitter.com/g4vhS5A7DP — Yomellamopa (@yomellamopa) July 27, 2026 ¿Cuándo inicia Yo Me Llamo All Stars? El esperado estreno será el martes 11 de agosto de 2026. ¿A qué hora? Hora: 8:00 p.m. ¿Dónde ver Yo Me Llamo All Stars? La octava temporada podrá seguirse por la señal de Telemetro. Con una producción renovada y un formato que reúne a finalistas y ganadores de distintas ediciones, Yo Me Llamo All Stars promete ofrecer conciertos de primer nivel y una de las temporadas más competitivas del programa. MICHAEL JACKSON dice presente en Yo Me Llamo All Stars con el talento, la magia y los movimientos que hicieron historia. ¿Será capaz de conquistar al público con una presentación inolvidable?



11 de agosto por @telemetro | 8:30 p.m. pic.twitter.com/1W0c27kh5y — Yomellamopa (@yomellamopa) July 27, 2026