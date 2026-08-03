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Acodeco continuará sancionando por irregularidades en los tanques de gas de 25 libras

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que seguirá realizando operativos para identificar irregularidades en el peso del tanque de gas de 25 libras, tras encontrar 154 anomalías en comercios, y aquellos que sean encontrados con tanques de gas sin el sello de seguridad, no tengan precios a la vista o con excedentes, serán sancionados.