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Anuncian cambio del sistema e-Tax de la DGI, mientras investigados enfrentan audiencia

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), Felipe Chapman, reveló que luego de detectar esquemas de defraudación fiscal dentro del sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), será reemplazado por una plataforma digital que fortalecerá la trazabilidad de los trámites. Este lunes se llevó a cabo una audiencia contra vinculados en la Operación Pandora, donde ocho de los investigados desistieron de una apelación.