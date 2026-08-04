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Exfuncionario de la Alcaldía de Panamá se mantiene en condición delicada

Familiares de Alberto Llerena, un exfuncionario de la Alcaldía de Panamá que sufrió ayer un fuerte golpe durante una protesta en el Hatillo, se mantiene en condición delicada en el Hospital Santo Tomás, luego de ser operado. Su hermana Kiria Morales explicó que hasta el momento no ha respondido y mantiene un sangrado. Lamentó también que el alcalde Mayer Mizrachi no haya mostrado su apoyo a la familia.