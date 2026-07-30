CAPAC respalda eliminación del ITBI para viviendas nuevas de hasta B/.120 mil

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) expresó su respaldo a la decisión del Consejo de Gabinete de eliminar el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para las viviendas nuevas con un valor de hasta B/.120 mil.
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En un pronunciamiento, la Capac señaló que la iniciativa representa un incentivo para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.
La organización destacó que la eliminación del ITBI para este segmento de viviendas podría favorecer tanto a los compradores como a la actividad económica vinculada al sector inmobiliario y de la construcción.