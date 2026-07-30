Panamá Nacionales -  30 de julio de 2026 - 14:34

CAPAC respalda eliminación del ITBI para viviendas nuevas de hasta B/.120 mil

La Capac respaldó la decisión del Consejo de Gabinete de eliminar el ITBI y afirmó que la medida impulsará el acceso a la vivienda y el empleo.

CAPAC respalda eliminación del ITBI para viviendas nuevas

CAPAC respalda eliminación del ITBI para viviendas nuevas

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) expresó su respaldo a la decisión del Consejo de Gabinete de eliminar el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para las viviendas nuevas con un valor de hasta B/.120 mil.

El gremio consideró que la medida facilitará el acceso de más familias panameñas a una vivienda propia y contribuirá a dinamizar el sector de la construcción.

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CAPAC: "Impulsa la inversión y la generación de empleos"

En un pronunciamiento, la Capac señaló que la iniciativa representa un incentivo para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

"Esta iniciativa representa un importante impulso para que más familias panameñas puedan acceder a una vivienda propia, al tiempo que fortalece el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, promueve la generación de empleos, incentiva la inversión y dinamiza la economía", indicó el gremio. "Esta iniciativa representa un importante impulso para que más familias panameñas puedan acceder a una vivienda propia, al tiempo que fortalece el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, promueve la generación de empleos, incentiva la inversión y dinamiza la economía", indicó el gremio.

La organización destacó que la eliminación del ITBI para este segmento de viviendas podría favorecer tanto a los compradores como a la actividad económica vinculada al sector inmobiliario y de la construcción.

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