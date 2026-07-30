CAPAC respalda eliminación del ITBI para viviendas nuevas de hasta B/.120 mil

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) expresó su respaldo a la decisión del Consejo de Gabinete de eliminar el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para las viviendas nuevas con un valor de hasta B/.120 mil.

El gremio consideró que la medida facilitará el acceso de más familias panameñas a una vivienda propia y contribuirá a dinamizar el sector de la construcción.

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CAPAC: "Impulsa la inversión y la generación de empleos"

La @CapacPanama expresó su respaldo a la decisión del Consejo de Gabinete de eliminar el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para las viviendas nuevas hasta 120 mil dólares: “esta iniciativa representa un importante impulso para que más familias panameñas… pic.twitter.com/AfpGXbsyPi — Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026

En un pronunciamiento, la Capac señaló que la iniciativa representa un incentivo para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

"Esta iniciativa representa un importante impulso para que más familias panameñas puedan acceder a una vivienda propia, al tiempo que fortalece el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, promueve la generación de empleos, incentiva la inversión y dinamiza la economía", indicó el gremio. "Esta iniciativa representa un importante impulso para que más familias panameñas puedan acceder a una vivienda propia, al tiempo que fortalece el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, promueve la generación de empleos, incentiva la inversión y dinamiza la economía", indicó el gremio.

La organización destacó que la eliminación del ITBI para este segmento de viviendas podría favorecer tanto a los compradores como a la actividad económica vinculada al sector inmobiliario y de la construcción.