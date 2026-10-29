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Administrador de la AAUD explica nuevo proceso de recolección de basura en el distrito de Panamá

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, brindó detalles sobre el nuevo proceso de recolección de la basura iniciado esta semana en 11 corregimientos del distrito de Panamá. Explicó que este sistema incluye un código QR en los nuevos camiones de recolección a través del cual los ciudadanos pueden reportar el incumplimiento de las rutas, conocer los horarios y los días en los que pasan los carros, además, se instaló un centro de monitoreo en tiempo real.