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Sismo en Panamá | Ministra de Trabajo explica cómo funciona el programa Mi Primer Empleo Construye

El programa Mi Primer Empleo Construye está dirigido exclusivamente a jóvenes de las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, para que apoyen en la construcción de las viviendas tras el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, explicó que el programa tendrá una duración de tres meses y una parte de los salarios será pagada por el Estado y la otra parte por las empresas que sean contratadas por el Ministerio de Vivienda.