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Sismo en Panamá | Explican principales necesidades que mantienen las regiones afectadas por el terremoto

El alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, Miguel Batista, señala cuáles son las principales necesidades que mantienen las regiones afectadas por el terremoto ocurrido hace tres semanas. Señala la importancia de establecer un plan para la reactivación económica, además, plantea la posibilidad de aplicar préstamos blandos para las familias que no entran dentro de las viviendas de ayuda social.